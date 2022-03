Die Bombennacht von Großbottwar Fund weckt Erinnerungen an 1940

Weil es im gerade ein Jahr andauernden Krieg so etwas bis dahin nicht gegeben hatte, wirkte der erste Luftangriff in Süddeutschland für die Großbottwarer viel grauenhafter und schrecklicher als spätere Luftangriffe in anderen Orten. Das „Bombentörle“ in der Stadtmauer und der „Brandplatz“ erinnern bis heute an die Kriegsnacht. In der Marbacher Zeitung war über den Luftangriff auf Großbottwar nichts zu lesen.

Drei Jahre lang blieb dieser Vorfall in der näheren Umgebung ein Einzelfall. Die Bevölkerung wurde aber angehalten, nachts keine Lichter brennen zu lassen, wie es vor dem Krieg geübt worden war. Eine Maßnahme, die in der Bevölkerung ein beklemmendes Gefühl hervorrief und bei den Menschen teils noch Jahrzehnte nach dem Kriegsende präsent blieb.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: „Nachkriegszeit – als Stuttgart in Trümmern lag“

Immer wieder stürzen getroffene Bomber ab

In der Nacht zum 25. Februar 1940 war nach Flakbeschuss ein britischer Lancaster-I-Bomber auf dem Feld im Murrer Gewann Ettich abgestürzt, nördlich der heutigen Straße Im Schlat. Die brennenden Trümmer verteilten sich bis Richtung Honatskelter und wurden im Bahnhof gelagert. Zwei Besatzungsmitglieder starben, weitere retteten sich mit Fallschirmen. Sie kamen in Kriegsgefangenschaft.

Immer wieder stürzten in der Umgebung getroffene Bomber ab, so etwa im März 1943, als ein Nachtjäger über Mundelsheim eine britische Halifax abschoss. Einen Monat später fielen Brandbomben auf Marbach, getroffen wurden jeweils ein Gebäude in der Kirchenweinberg- und in der Schillerstraße. Selbst im ländlichen Siegelhausen, wo man sich sicher fühlte, fielen Bomben: erst auf umliegende Felder, dann auf ein Anwesen.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: „Die letzten Kriegstage in Stuttgart“