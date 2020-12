Die besten Vorlesebücher für Kinder Das sind die Hits aus unserer Redaktion

Vielfach erprobter Lesestoff

Im harten Lockdown ist die Zeit der Ausreden vorbei: Kitas und Schulen sind zu; über die Feiertage mit den gedrosselten Besuchs- und Reisemöglichkeiten müsste reichlich Zeit zum Vorlesen sein. Und damit es nicht an spaßigen Büchern mangelt, haben wir in der Redaktion Tipps gesammelt: Wir stellen vielfach erprobten Lesestoff vor, der das junge Publikum begeistert und der dem Vorleser eine tolle Bühne eröffnet. Denn Vorsicht: Wem nicht vorgelesen wird, der wird auch seinen eigenen Kindern nicht vorlesen. Bereits in der aktuellen Studie gibt die Hälfte der Eltern an, in der eigenen Kindheit zu Hause keine Vorleseerfahrungen gesammelt zu haben. Das Vertrauen in die Spontaneität dieser Übung geht damit verloren.