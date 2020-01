Die Benninger Steillagen am Neckar brauchen helfende Hände Großer Andrang bei Wengerter auf Probe

Einmal monatlich werden sich die Wengerter mit ihren sechs Betreuern in den Benninger Weinbergen treffen. Am Samstag stand der Rebschnitt in Theorie und Praxis auf der Tagesordnung, weiter geht es in den nächsten Monaten mit allen möglichen anderen Themen rund um den Wein – etwa dem Trockenmauernbau. 14 Parzellen mit jeweils drei bis fünf Ar werden von den Freiwilligen bewirtschaftet. Insgesamt haben die Benninger Weinberge eine Fläche von 11,5 Hektar. Für die Teilnehmer gab es vorneweg noch eine Urkunde von der Gemeinde fürs Mitmachen bei „Wengerter auf Probe“ mit dem Wunsch, „am Ende eine erfolgreiche Traubenernte einbringen zu können“.