Als am englischen Hof im Jahre 1813 die Hochzeitssaison eingeläutet wird, soll auch Daphne, die älteste Tochter der Familie Bridgerton, heiraten. Sie hofft eine Ehe aus Liebe schließen zu können, doch Lady Whistledown verbreitet in einem Klatsch-Blatt Gerüchte über sie. Somit täuscht sie mit dem Duke of Hastings, namentlich Simon Basset, eine Romanze vor, aus der sich schließlich echte Gefühle entwickeln.

2. Lupin: Teil 1 (2021)

IMDb: 7.5 | Geschaut in Mio.: 76 | Genre: Crime

In der französischen Krimiserie möchte Assane Diop seinen Vater Babakar rächen, der 25 Jahre zuvor für ein Verbrechen angeklagt wurde, das er nie begangenen hatte. Er ist ein genialer Dieb und nimmt sich den Mann Lupin aus einer Krimiserie als Vorbild.

3. The Witcher: Staffel 1 (2019)

IMDb: 8.2 | Geschaut in Mio.: 76 | Genre: Fantasy

Das Königreich Cintra gerät in einen Krieg mit Nilfgaard. Inmitten von Kämpfen zwischen Magiern, Hexen, Elfen und Menschen soll der Hexer Geralt von Riva die junge Prinzessin Ciri beschützen. Die Geschichte wird in verschiedenen Zeitebenen erzählt.

4. Sex/Life Staffel 1 (2021)

IMDb: 5.3 | Geschaut in Mio.: 67| Genre: Drama

Billies Liebesleben wird auf den Kopf gestellt, als es mit ihrer Vergangenheit kollidiert. Die Hausfrau und Mutter verfasst ein Tagebuch, in dem sie über Erlebnisse mit ihrem Ex-Freund fantasiert. Als ihr Ehemann das Tagebuch findet, hält er es für real. Ein Anlass, der ihre Ehe in neue Bahnen lenkt.

5. Stranger Things Staffel 3 (2016)

IMDb: 8.7 | Geschaut in Mio.: 67 | Genre: Fantasy

Die dritte Staffel von Stranger Things spielt im Juli 1985, als den Bewohnern von Hawkins erneut Gefahren aus der Unterwelt drohen. Zudem ist der neue Bürgermeister der Stadt korrupt, ein Rettungsschwimmer verschwindet spurlos und Lucas Schwester macht eine mysteriöse Entdeckung. Die Kinder nehmen es mit Schattenwesen und Russen auf.

6. Haus des Geldes: Teil 4 (2017)

IMDb: 8.3 | Geschaut in Mio.: 65 | Genre: Crime

Als die Gruppe um Nairobis kämpft, verlieren sie die Kontrolle über die Situation und richten die Waffen gegeneinander. Auch der Professor, der sonst von außen hilft, kann sie nicht unterstützen: Er nimmt an, dass Raquel gestorben ist. Das hat Auswirkungen auf seinen Verstand und bringt seine Gruppe in Gefahr.

7. Großkatzen und ihre Raubtiere: Staffel 1 (2020)

IMDb: 7.5 | Geschaut in Mio.: 64 | Genre: True Crime

Von Macht und Geld über einer Kandidatur für das Amt des US-Präsidenten bis hin zu Korruption und einem Mordkomplott: Die Dokumentation erzählt die Geschichte des Exzentrikers Joe Exotic, der einen privaten Zoo in Oklahoma besitzt.

8. Das Damengambit (2020)

IMDb: 8.6 | Geschaut in Mio.: 62 | Genre: Drama

In den 1950ern zeigt das junge Waisenkind Beth Harmon ein erstaunliches Talent für Schach. Sie möchte in dem männerdominierten Sport bestehen und Weltmeisterin werden. Auf ihrem Weg hat sie allerdings mit Suchtproblemen zu kämpfen.

9. Sweet Tooth: Staffel 1 (2021)

IMDb: 7.9 | Geschaut in Mio.: 60 | Genre: Abenteuer

Aufgrund eines tödlichen Virus kommt Gus als Hybrid auf die Welt. Das Virus kostete viele Menschenleben und löste einen Krieg zwischen Hybriden und Menschen aus. Der junge Gus ist halb Mensch, halb Hirsch und wächst allein in einem Wald auf. Später stößt er zum ersten Mal auf einen Menschen. Die beiden ergründen Gus‘ Herkunft.

10. Emily in Paris: Staffel 1 (2020)

IMDb: 7.0 | Geschaut in Mio.: 58 | Genre: Romance

Eine junge Amerikanerin allein in Paris: Die Marketing-Expertin Emily ergattert ihren Traumjob in der französischen Hauptstadt. Doch dort erlebt sie zunächst einen Kulturschock; Arbeit Freunde und Liebe erweisen sich als gehöriges Abenteuer.

