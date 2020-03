Die Bekämpfung der Pandemie hat bei den Medizinern im Raum Marbach und im Bottwartal Vorrang Ärzte stellen Praxis-Abläufe wegen Corona um

Marbach/Bottwartal - Die Allgemeinmediziner in Marbach und im Bottwartal haben ihre Arbeitsabläufe in weiten Teilen umgestellt, um des steigenden Patientenandrangs wegen der Corona-Krise in ihren Praxen Herr zu werden. „Es gibt deutlich mehr Anfragen als üblich“, berichtet der Marbacher Hausarzt Jürgen Wirth. Er müsse jede einzelne ernst nehmen und abklären, da die Symptome für eine Corona-Erkrankung so unspezifisch seien. Er habe seine Patienten daher gebeten, nur noch in dringenden und unaufschiebbaren Fällen in die Praxis zu kommen. Die Betreuung seiner Altenheime könne er nur noch telefonisch machen. „Wegen einer Medikamentenneueinstellung kann ich nicht mehr vorbeikommen“, sagt er.