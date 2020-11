Die Behörden suchen im Landkreis Ludwigsburg Standorte Krankenhaus als Impfzentrum im Rennen

Das entspricht in der Tat den Vorstellungen vom Land, das davon ausgeht, die Zentren auf Kreisebene bis zum 30. Juni zu betreiben. Ziel des Sozialministeriums ist, dort täglich mindestens 750 Injektionen zu verabreichen, die gegen Covid-19 schützen sollen. „Ausgehend von sieben Tagen pro Woche, können so in den ersten vier Wochen 21 000 Personen pro Impfzentrum geimpft werden. Das sind 42 000 Personen in acht Wochen und 63 000 Personen in zwölf Wochen pro Kreisimpfzentrum“, hat das Sozialministerium hochgerechnet, das zudem darauf verweist, dass auch mobile Teams ausschwärmen werden, die die Dosen mit dem Anti-Corona-Wirkstoff unter anderem in Altenheimen injizieren werden. Öffnen werden die Zentren jeweils von 7 bis 21 Uhr.

Noch nicht klar ist, in welcher Reihenfolge die Bevölkerung zum Zug kommt. Eine finale Empfehlung der Ständigen Impfkommission werde erst mit der Zulassung eines Stoffes vorliegen, streicht das Sozialministerium heraus. Aber vorbereitende Gedanken dazu hat man sich bei der Behörde natürlich schon dazu gemacht: „Die vorrangig zu priorisierenden Personengruppen sind unter anderem Personen, die aufgrund ihres Alters oder vorbelasteten Gesundheitszustandes einem signifikant höheren Risiko ausgesetzt sind für schwere oder tödliche Krankheitsverläufe, MitarbeiterInnen von stationären oder ambulanten Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und MitarbeiterInnen, die für die Aufrechterhaltung zentraler staatlicher Funktionen eine Schlüsselfunktion besitzen.“