Die Bachelorette 2022 Ein Gewürzfiasko und endlich „Bumms in der Bude“

Die erste Rose

Mit seinem T-Shirt-Aufdruck („Waiting for a girl like you“) ist Max wohl in Erinnerung geblieben. Die erste Vorab-Rose ging an den Kölner. Man habe viel zusammen gelacht und sie habe sich wohlgefühlt, begründete die Bachelorette ihre Entscheidung. „Ich würde mich sehr freuen, wenn du die erste Rose annimmst“, so Sharon. „Nö“, sagte Max trocken, was für Gelächter sorgte. Natürlich nahm er sie an.

Wer musste gehen?

Gleich drei Männer mussten die Heimreise antreten. Neben dem 35-jährigen Patrick aus Fürth reichte es auch für Mo (36) aus München und Dennis (23) aus Bad Soden-Salmünster nicht. Patrick dürfte die Nervosität zum Verhängnis geworden sein. „Ich hab mich gefühlt wie ein Dreijähriger, der zum ersten Mal eine Frau gesehen hat“, hatte der Franke nach dem ersten Kennenlernen gesagt. Ob sich die Bachelorette bei den anderen beiden daran gestört hat, dass sie bereits in Datingformaten im TV zu sehen waren oder der Rauswurf Zufall war, bleib offen.

Unser Favoriten-Tipp

Sharon Battiste hielt sich weitgehend bedeckt in Bezug darauf, welche Kandidaten ihr richtig gut gefallen haben. Daraus, dass sie Emanuell interessant findet, machte sie aber kein Geheimnis. Sie habe das Gefühl, dass in ihm ein bisschen Bad Boy stecke. „Das reizt mich, das zieht mich an“, so die Schauspielerin. Auch Max dürfte zum Favoritenkreis zählen, beide können viel miteinander lachen, beide wohnen in Köln. Obendrauf gab es die erste Rose für den 26-Jährigen. Die zweite Folge am nächsten Mittwoch (22. Juni, 20.15 Uhr/ RTL) wird weitere Erkenntnisse bringen.