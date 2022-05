Die Bachelorette 2022 Auch die Region ist vertreten – diese Männer kämpfen um Rosen

Ab dem 15. Juni kommen Fans der RTL-Sendung „Die Bachelorette“ endlich wieder voll auf ihre Kosten. In Thailand buhlen 20 Männer um die Gunst von Sharon Battiste und hoffen dabei wöchentlich auf eine Rose. Denn nur wer diese bekommt, hat die Chance, die 30-Jährige mit jamaikanischen und deutschen Wurzeln näher kennenzulernen. Nun hat der Kölner Sender die 20 Kandidaten vorgestellt, die in Asien nach der großen Liebe suchen. Und auch in dieser Staffel ist das Teilnehmerfeld bunt gemischt. Vom Zauberkünstler über Stripper bis hin zum Floristen ist in diesem Jahr alles dabei.