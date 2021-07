„Die Bachelorette 2021“ Nächster Favorit verlässt die Villa

Während Max überzeugt, schießt sich Kenan ins Abseits. Als Maxime nach einem Sitzplatz sucht, fordert er sie dazu auf, doch einfach zwischen seinen Beinen Platz zu nehmen. In der Villa wird später noch kontrovers über Kenans Angebot diskutiert.

Doch Maxime hat keine Zeit, das Angebot anzunehmen, denn zwei neue Kandidaten kommen mit Jetskis an den Strand gefahren. Die Neuankömmlinge Marcel und Lorik nehmen die Bachelorette mit und haben nach dem ersten Date vor allem eine neue Erkenntnis gewonnen. „Wir müssen aufholen“, so ihre Einschätzung der Situation.

Das Einzeldate

Für das Einzeldate hat Maxime eine „Bucket List“ geschrieben und wählt Zico aus, um mit ihm zusammen ihre Wünsche zu erfüllen. Nach einem eher unglücklichen Versuch eine Vase zu töpfern und gemeinsamem Bodypainting kommen die beiden sich unter der Dusche das erste Mal nahe.

Den ersten Kuss der Staffel gibt es trotz des intimen Moments nicht. „Es lag etwas in der Luft, es hat zumindest ein bisschen was geknistert“ ist Maximes Fazit des Dates. Zico verlässt das gemeinsame Treffen mit einem guten Gefühl, nur die fehlende Rose trübt seine Stimmung.

Die Nacht der Rosen – wer musste gehen?

Die Nacht der Rosen ist ein Kampf um die Einzelgespräche. Jeder möchte die Bachelorette in einem Gespräch noch schnell von sich überzeugen. Kevin nutzt dafür eine Feuerwerkseinlage mit Böllern. Erfolg hat er damit nicht. Denn statt in der Luft zu explodieren, fällt dieser am Ende einfach in den Pool. Auch bei Maxime ist der Funke zu Kevin wohl noch nicht so ganz übergeschlagen.

Anders als in der letzten Folge gibt es bei der Übergabe der Rosen diesmal keine großen Überraschungen. Die beiden neuen Marcel und Lorik dürfen bleiben, dafür erhalten Maximilian und Niko keine Rose. Auch Jona teilt außer der gemeinsamen Liebe für Animes wohl keine weiteren Gemeinsamkeiten mit Maxime und muss die Villa verlassen.

Unser Favoriten-Tipp

Es scheint gefunkt zu haben zwischen der Bachelorette und dem 30-jährigen Zico. Bei ihrem gemeinsamen Einzeldate sind die beiden sich näher gekommen. Es wird sich zeigen, ob das „bisschen knistern“ sich noch steigern lässt.

Auch der Stuttgarter Max scheint mit seinem Humor überzeugt zu haben und rechnet sich gute Chancen aus. „Ich denke wir sehen uns nächste Woche wieder beim Einzeldate“ ist der Stuttgarter überzeugt. Ob Max mit seiner Vermutung richtig liegt, wird sich wohl erst in der nächsten Folge (4. August, 20.15 Uhr/RTL) zeigen.