„Die Bachelorette“ 2020 Zwei Dreamdates und ein Debakel

Am Abend ging die Unterhaltung in gleichem Stil weiter. Die Stimmung blieb gereizt. Janni warf Melissa vor, dass diese hören wolle, dass sie gut aussieht, nachdem die 24-Jährige gefragt hatte, ob ihr Lippenstift noch sitzt. Melissa brachte deutlich zum Ausdruck, dass dies nicht stimme. Daraufhin sprach Janni von zickigem Verhalten seitens der Bachelorette. Melissa fühlte sich sichtlich unwohl, sie wurde immer wortkarger. Auf der Couch fragte Janni nach einem Kuss, was die gelernte Drogistin ablehnte. Auch eine Umarmung schlug Melissa aus, die bereits den Tränen nahe war. In der Situation fühlte sich die Stuttgarterin an eine frühere toxische Beziehung erinnert, wie sie im Interview erklärte. Damals habe sie ihr Lachen verloren, sei nicht mehr sie selbst gewesen. In der Situation habe sie sich wieder klein und eingeengt gefühlt.

Die größte Überraschung

Melissa verzichtete auf die gemeinsame Übernachtung. Vorbei war das Dreamdate trotzdem noch nicht. Das Frühstück brachte aber auch keine Besserung. Im Gegenteil, der große Knall sollte noch folgen. Janni machte im Gespräch scheinbar eine Anspielung auf ein Thema, über das beide bei ihrem früheren Übernachtungsdate ohne Kameras gesprochen hatten. „Das sind Themen, die ich dir privat erzählt habe und wo ich dir vertraut habe“, sagte die 24-Jährige. Sie hatte das Gefühl, dass Janni mit seiner Anspielung bezwecken wollte, dass sie über diese privaten Themen vor der Kamera spricht. Der 30-Jährige verneinte dies, er wisse nicht wie Melissa darauf komme. Doch für Melissa war die Sachlage klar. Sie beendete das Frühstück vorzeitig. Im Einzelgespräch flossen die Tränen bei Janni, der keine Erklärung für Melissas Verhalten fand.

Das Dreamdate mit Leander

Das letzte Dreamdate mit Leander begann mit einer Kajaktour. Auch wenn es im Wasser mit dem Lenken nicht wirklich klappte, herrschte nun wieder Harmonie. Melissa genoss die Zweisamkeit sichtlich. Beim Dinner sprach Leander im Zusammenhang mit ihrem Kennenlernen gar von „Schicksal“. Anders als Janni durfte Leander über Nacht bleiben. „Es war total schön, neben ihr einzuschlafen und auch neben ihr aufzuwachen. Ich bin mir da jetzt sehr sicher, dass es auf jeden Fall passt – von meiner Seite aus“, so Leander. Am nächsten Morgen verunsicherte Melissa die verhaltene Art von Leander. Das offene, liebevolle Verhalten, welches der 22-Jährige in der Nacht laut Melissa ohne Kamera gezeigt hatte, fehlte ihr nun. Beim gemeinsamen Schlendern durch die Gassen war das aber schnell vergessen.

Wer musste gehen?

Janni bekam nach dem Debakel beim Dreamdate keine Rose. Daniel und Leander stehen im Finale.

Unser Favoriten-Tipp

Bei Daniel könnte das Gesamtpaket stimmen. Der Österreicher bringt viel mit, was sich Melissa von ihrem zukünftigen Partner wünscht. Auch bei ihr und Leander knistert es, doch die ruhige Art des 22-Jährigen könnte zu seinem Nachteil werden. Am nächsten Mittwoch (9. Dezember, 20.15 Uhr/ RTL) läuft das Finale von „Die Bachelorette“.