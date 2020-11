„Die Bachelorette“ 2020 Vier Küsse bringen Klarheit

Stuttgart - Nur noch vier Männer sind im Rennen um das Herz der Bachelorette Melissa. In Folge sechs trifft die Umworbene die Familien von Daniel, Moritz, Janni und Leander auf Kreta. In den Gesprächen mit Eltern und Geschwistern bekommt Melissa Antworten auf ihre Fragen und lernt die Männer von einer anderen Seite kennen. Am Ende warten die Dreamdates – doch nur drei der verbliebenen Kandidaten dürfen mit. Die Folge zusammengefasst.