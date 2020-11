„Die Bachelorette“ 2020 Der erste Kuss und sein Beigeschmack

Das Gruppendate

Auch am nächsten Tag waren die Nachwirkungen des Übernachtungsdates zu spüren. Melissa war anzumerken, dass sie auf dem Gruppendate mit Daniel aus Österreich, Daniel G. und Leander noch viel über das Date mit Janni nachdachte. Daniel H. beschäftigte das Date ebenfalls, er erhoffte sich, dass mehr Zeichen von der Bachelorette kommen. Auch Leander thematisierte das Date und stellte im Hinblick auf die Homedates klar, dass er Melissa seinen Eltern vorstellen möchte. Daniel G. erwähnte die Homedates im Einzelgespräch ebenfalls. Er wünschte sich von Melissa eine Entscheidung, die mit 100 Prozent Sicherheit getroffen wird. Nur dann würde der 28-Jährige die Bachelorette seiner Mutter vorstellen wollen.

Aha-Moment

Männer und ihre Bärte: ein heikles Thema. Melissa stellte Daniel aus Berlin die Frage der Fragen, die diesem gar nicht gefiel: „Würdest du deinen Bart eigentlich kürzen?“ Beim Nachhaken, welche Länge die Stuttgarterin denn meinen würde, antwortete sie: „ 4- bis 5-Tage-Bart“. Daniel M. konterte: „Rasierst du dir eine Glatze?“ Mit dieser Antwort hatte die 24-Jährige definitiv nicht gerechnet.

Größter Fremdschammoment

Daniel M. versuchte, die angespannte Situation in der Nacht der Rosen aufzulockern, doch das ging nach hinten los. Er fragte beim Essen die anderen Männer nach ihren drei Traumfrauen, die sie in einer Frau kombinieren würden. Außer gequälten Antworten und vielsagenden Blicken von Melissa sorgte das Gespräch für noch miesere Stimmung. „Du schießt heute ein bisschen, finde ich“, sagte Melissa Daniel M. Dieser entgegnete: „Mit scharfer Munition oder Platzpatronen?“ Danach entzog sich die 24-Jährige der Situation.

Wer musste gehen?

Für Daniel M., Daniel G., Daniel B. und Christian hat es nicht gereicht. Von den verbliebenen Männern soll Melissa die Familien kennenlernen.

Unser Favoriten-Tipp

Noch in der Nacht der Rosen suchte Melissa das klärende Gespräch mit Janni. Sie wünschte sich vom 30-Jährigen, einen Gang zurückzuschalten. Auch wenn es immer wieder Punkte gibt, die die 24-Jährige zu stören scheinen, merkt man, dass sie sich stark zu Janni hingezogen fühlt. Janni wird es in den nächsten Folgen also selbst in der Hand haben, in welchem Tempo er weiter macht und wie eifersüchtig er sich gibt. Der 30-Jährige könnte sich noch selbst ins Aus schießen. Auch bei ihr und Moritz sowie Daniel H. stimmt die Chemie, beide könnten den Vorsprung von Janni noch aufholen. Am nächsten Mittwoch (25. November, 20.15 Uhr/ RTL) geht „Die Bachelorette“ in die nächste Runde.