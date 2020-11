„Die Bachelorette“ 2020 Der erste Kuss rückt näher

Die Lage in der Villa

Janni sorgte auch in dieser Woche wieder für Gesprächsstoff in der Villa. Der Grieche fühlte sich ausgegrenzt und entgegnete diesem Zustand mit einem gewissen Trotz. Seine Meinung eckte immer wieder an und es entstanden Diskussionen, die selbst den Jungs schnell zu kindisch wurden. „Ich bin nicht hier um mich zu ärgern und meine Nerven zu strapazieren“, sagte er. Daniel M. ist überzeugt davon, dass Janni selbst Schuld ist, dass er in der Gruppe aneckt: „Du akzeptierst einfach keine fremden Meinungen“.