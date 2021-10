Die Apfelernte läuft Ein schwieriges Jahr für Landwirte

Die Apfelernte der Eisenmanns ist bereits „zu 80 Prozent eingebracht“. Doch es war ein arbeitsreiches Jahr, erzählt Eisenmann: „An manchen Tagen habe ich 20-mal auf die Wetter-App geschaut.“ Auf dieser Basis steuert er seine Arbeits- und Ernteteams. Doch am Ende sei der Obsthof mit einem blauen Auge davon gekommen. Und ganz wichtig: „Keiner in unserem großartigen Team ist an Corona erkrankt.“ Daran ist auch zu sehen, wie unterschiedlich Wetterlagen zuschlagen können. In Rielingshausen ging alles mit viel Mehrarbeit noch glimpflich aus, während in Mundelsheim durchaus ein Minus eingefahren wurde.