Die Alexanderkirche in Marbach Wenn in der Kirche die Sonne aufgeht

So sind auch die oberen Fenster im Kirchenschiff zu erklären, die im Dachraum münden. „Das kommt von der Bauplanänderung“, so Pantle. Bei der jüngsten Renovierung der Alexanderkirche wurden hier aber Lichter eingebaut, die das Gotteshaus durch eben diese Fenster erhellen – und knipst man das Licht an, ist es, als würde die Sonne in der Kirche aufgehen.

Nun ist also genügend Licht, um all die vielen Details betrachten zu können. Und davon gibt es jede Menge, wie Markus Pantle weiß und auch zeigt. Da ist zum Beispiel die Kanzel. Zum einen „ist es etwas Besonderes, dass man vor der Reformation überhaupt eine Kanzel gebaut hat“, erklärt der Großbottwarer Architekt. Zum anderen ist diese auch besonders kunstvoll gearbeitet. Die Brüstungsfiguren zeigen die vier Kirchenväter Papst Gregor den Großen, den Bibelübersetzer Hieronymus sowie Augustinus und Ambrosius. Außerdem ist der Kirchenpatron Papst Alexander zu sehen.

Wer den Blick ganz nach oben richtet, wird in der Alexanderkirche ohnehin wegen ihrer schönen Decke schon belohnt. Das engmaschige Netzgewölbe zeige ein „schönes Auf- und Abwogen, das sehr zum Raumempfinden beiträgt“. Vorne, im Chor, ist das Netz nicht so dicht gestrickt wie im Kirchenschiff, was Markus Pantle als „fast noch ästhetischer“ empfindet. „Aber das ist meine heutige Architekten-Einstellung“, räumt er augenzwinkernd ein und deutet auf die Schlusssteine, die ebenfalls viele Geschichten erzählen. Und weil die Kirche „nicht nur Museum, sondern in erster Linie auch Gottesdienstraum“ ist, liest Pantle auch die eine oder andere passende biblische Geschichte vor.