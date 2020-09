Die 2. Staffel von „The Boys“ Supersöldner außer Kontrolle

Diese wiederum kollaboriert mit Hughie, mit dem sie ein Techtelmechtel hatte. Die als antike Göttin auftretende Queen Maeve (Dominique McElligott) versucht derweil, ihr Privat­leben vor dem gewalttätigen Homelander zu schützen. „Girls get it done“ heißt die neue Vought-Kampagne – doch selten waren­ „Mädchen“ uneiniger als diese drei.

Di Rächer müssen sich neu sortieren

A-Train (Jessie T. Usher) kämpft mit einer Sucht, die damals den Unfall verursacht hat, und erweist sich als talentloser Erpresser. Der leicht debile The Deep (Chace Crawford), eine Art Wassermann, der wegen eines sexuellen­ Übergriffs auf Starlight gefeuert wurde, offenbart­ in einer Therapie als Grund für seinen Frauenhass die Scham über die Kiemen links und rechts seines Bauchnabels. Er hat einen großen Auftritt, als er auf einem Wal reitend versucht, ein Schnellboot der Rächer abzufangen.

Diese müssen sich zunächst neu sortieren. Der knarzige Neuseeländer Karl Urban (Dr. McCoy in der jüngsten Kinobesatzung des Raumschiffs Enterprise) als Billy Butcher, ein schmerzfreier Cowboy durch und durch, zeigt eine weiche Seite. Hughie (Jack Quaid) wird depressiv, als er erkennt, dass er mit Gutmenschentum gar nichts erreicht. Die mit Superkräften ausgestattete Japanerin Kimiko (Karen Fukuhara) findet unverhofft ihren kleinen Bruder wieder, eine entkommene Laborratte wie sie selbst, und gerät in einen schweren Loyalitätskonflikt.

Immer schwingt böser Witz mit

Die Welt von „The Boys“ ist brutal, da explodiert schon mal ein Kopf, doch auf der Metaebene schwingt immer böser satirischer Witz mit. Die Figuren würden auch in ein Shakespeare-Drama passen oder in eine fein inszenierte komödiantische Serie: Alle sind perfekte Karikaturen und zugleich vielschichtige Charaktere mit sehr menschlichen Zügen, deren Dialogsätze die Macher auf den Punkt modelliert haben. Dazu kommen starke Illusionen: Wie ein Dirigent nimmt Kimikos Bruder ein Seven-Fanartikel-Outlet mit Gesten telekinetisch auseinander. Und wenn Homelander aus einem rasenden Flug butterweich landet und seine zerstörerischen Laseraugen rot zu glimmen beginnen­, wirkt daran gar nichts banal.

Er ist praktisch unbesiegbar und beantwortet die entscheidende Frage, wer solche Kreaturen eigentlich noch kontrollieren soll: „Ich kann machen, was ich will“, sagt Homelander in einer Szene, und in einer anderen: „Wir sind Götter.“ Am Ende­ der ersten Staffel hat er bereits seine prinzipienlose Schöpferin Madelyn Stillwell (eine großartig aufgelegte Elisabeth Shue) umgebracht. Der Mord wurde erfolgreich­ Billy Butcher in die Schuhe geschoben­.

Missgunst, Manipulationen, Intrigen, Fake News: „The Boys“ kommt fast heran an die Realitäten, die seit knapp vier Jahren rund um das Weiße Haus herrschen – aber nur fast.

Comic

Der Autor Garth Ennis und der Zeichner Darick Robertson haben die Comicreihe konzipiert. „The Boys“ erschien von 2006 bis 2012 und umfasst 72 Bände.

Serie

Amazon hat am 4. September die ersten drei von acht Folgen der zweiten Staffel Online gestellt, die weiteren folgen im Wochentakt. „The Boys“ ist derzeit nur für Prime-Kunden abrufbar und im Abo enthalten. Die erste Serienstaffel erschien im Juli 2019, die Dreharbeiten für die dritte beginnen 2021.