Dick Farrel Rechter Radiomoderator und Impfgegner stirbt an Covid-19

Er war als Impfgegner, Coronaleugner und Trump-Anhänger bekannt: Der rechte US-Radiomoderator Dick Farrel verbreitete über seine Sendung Verschwörungsmythen rund um das Coronavirus und machte unter anderem gegen den bekannten Virologen Anthony Fauci Stimmung. Nun ist er am 4. August mit 65 Jahren in Palm Beach in Florida nach einer Corona-Infektion gestorben.