Diamond-League-Finale Weitsprung-Olympiasiegerin Mihambo nur Fünfte in Zürich

Mit dem schwachen Abschneiden entging Mihambo nicht nur die Siegprämie von 30.000 Dollar, sondern auch der mit einem Disziplinerfolg verbundene Startplatz für die Weltmeisterschaften im Juli 2022 in Eugene/USA. Bisher schaffte sie nur bei den Tokio-Spielen mit dem goldenen Sprung in dieser Saison die Sieben-Meter-Marke. Vielleicht geling ihr am Sonntag beim Istaf in Berlin noch ein weiterer. Mit 6,96 Metern sprang die Olympia-Vierte Ivana Spanovic aus Serbien auf den ersten Platz. Der US-Amerikaner Steffin McCarter war der Beste bei den Männern mit 8,15 Metern.