Diakonische Bezirksstelle Energiekosten sind ein Dauerbrenner

Was können Sie tun, um den Menschen zu helfen?

In unserer Sozialberatung versuchen wir zunächst, eine drohende Stromsperrung zu verhindern. Beispielsweise über das Aushandeln einer Ratenzahlung. Darauf lässt sich aber längst nicht jeder Energieversorger ein. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, vom Jobcenter ein Darlehen zu bekommen. Aber Darlehen und Raten müssen natürlich auch zurückgezahlt werden, und wenn man vom Regelsatz, der ja das Existenzminimum ist, noch etwas abknapsen muss, lebt man natürlich unter dem Existenzminimum. Das ist sehr schwierig. Die meisten versuchen, privat noch Gelder aufzutreiben im Freundes- oder Verwandtenkreis...

...aber das ist sicher auch nicht unbegrenzt möglich.

Genau. Zum Teil können wir auch auf Sozialstiftungen zugehen, aber die bezahlen in der Regel lieber etwas Konkretes wie beispielsweise einen neuen, sparsameren Kühlschrank als aufgelaufene Stromschulden.

Was bringt der vorgesehene einmalige Zuschuss, der für Studenten und Auszubildende 115 Euro, für Wohngeldempfänger je nach Haushaltsgröße mindestens 135 Euro betragen soll?

Es ist gut, dass es das gibt und dass die Politiker das Problem erkannt haben. Aber letzten Endes ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn wir Wohlfahrtsverbände sagen schon immer, dass der Regelsatz einfach zu niedrig ist.

Gibt es bei Ihnen auch eine Energieberatung, die den Menschen erklärt, wie man die Kosten senken kann?

Wir können in Härtefällen auf einen Energieberater der Diakonie in Vaihingen an der Enz zurückgreifen oder auch auf die Ludwigsburger Energieagentur LEA. Aber wenn Sie nicht genügend Geld für neue, sparsamere Haushaltsgeräte haben oder in einer Wohnung mit schlecht isolierten Fenstern leben, sind den Einsparmöglichkeiten einfach auch Grenzen gesetzt.

Rainer Bauer

leitet die diakonische Bezirksstelle in Marbach.