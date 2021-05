DHL-Zustellungen Darum klingelt der Paketbote ab Juli nicht mehr

Altstadtnahe Test-Möglichkeit in Marbach

Schnelltestzentrum zieht in Haffnerhalle

Click and Meet läuft bereits, die Gastronomie-Öffnung steht bevor: Damit Kunden sich altstadtnah testen lassen können, hat sich Volker Bury vom marktdreizehn in Marbach an die Verwaltung gewannt. Diese war bereits vor dem Schreiben dran an einer Lösung.