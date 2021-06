DHB-Pokal Dicke Pokalüberraschung: THW scheitert bei Endrunde an Lemgo

Was in der ersten Halbzeit nicht gelang, klappte beim TBV im zweiten Durchgang. "Köpfe aus den Hintern, dann geht's weiter", hatte Theuerkauf in der Halbzeitpause gefordert. Mit Elan kam die Mannschaft von Trainer Kehrmann aus der Kabine und verkürzte den Rückstand Tor um Tor. Vier Minuten vor dem Ende gingen die Lemgoer mit 28:27 in Führung.

Lemgos Torhüter der Matchwinner

Plötzlich lag eine Überraschung in der Luft. Die Kieler, bei denen Kreisläufer Patrick Wiencek nach überstandenem Wadenbeinbruch Mitte Mai sein Comeback gab, verloren ihre Souveränität, wurden nervös und leisteten sich im Angriff Fehler zuhauf. Lemgos starker Torhüter Peter Jahannesson wurde zum Matchwinner, als er Sekunden vor Schluss einen Wurf von Harald Reinkind hielt. "In der zweiten Halbzeit waren wir nicht da. Es hat gar nichts geklappt", gestand Kiels Regisseur Domagoj Duvnjak geknickt.

Obwohl 2000 Zuschauer unter Corona-Auflagen in der Barclayard-Arena zugelassen waren, konnten in der Kürze der Zeit nur 1600 Tickets verkauft werden. Erst drei Tage zuvor hatte der Veranstalter die Nachricht erhalten, nach der positiven Entwicklung der Inzidenzzahlen statt 1000 die doppelte Anzahl Karten verkaufen zu dürfen.

