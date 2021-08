DGB-Charta Wie die Transformation der Industrie gelingen kann

Niebert fordert zudem „mehr Ehrlichkeit“ in der Klimadebatte – und zwar in beide Richtungen: einerseits in die Regionen hinein, wonach sich die betroffenen Landstriche insbesondere auf einen Kohleausstieg schon Anfang der 2030er Jahre und nicht erst bis 2038 einstellen müssten. Aber auch die Umweltverbände sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Transformation in einer hohen Geschwindigkeit „zu einer Industrialisierung von Landschaften führen wird, indem wir Windräder aufstellen, die uns an die Grenzen der Belastbarkeit bringen wird“. Einig zeigt man sich, dass das Genehmigungsrecht vereinfacht werden muss. Am Abend diskutierte DGB-Chef Reiner Hoffmann mit den Spitzenkandidaten aller etablierten Parteien (außer AfD) über ihre Vorstellungen zur Wirtschaftspolitik.