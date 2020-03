DFL-Geschäftsführer Krisenmanager Christian Seifert vor Herkulesaufgabe

Obwohl sich die Branche laut Seifert nach etlichen Boom-Jahren mit immer neuen Rekordeinnahmen und -umsätzen in einer sehr guten finanziellen Ausgangsposition befindet, könnten viele Clubs im Falle eines Komplett-Abbruchs der Saison in Insolvenzgefahr geraten. "Wir wissen um unsere Verantwortung und machen das so gut wie möglich. Das ist unser Job", betonte Seifert bei seinem fast schon staatsmännischen Auftritt in einem Frankfurter Flughafen-Hotel.

Mit seiner schonungslosen Offenheit schwor der DFL-Boss die Vereinsvertreter auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung auf eine gemeinsame Linie ein. "Es mag vor dem Treffen unterschiedliche Sichtweisen gegeben haben", sagte Seifert. "Ich gehe davon aus, dass es jetzt nur noch eine gibt."

Bei dem Austausch in einem kollegialen Klima sei es allen Beteiligten wichtig gewesen zu betonen, "dass wir in nächster Zeit nicht nur eine finanzielle Solidarität an den Tag legen müssen, sondern auch eine moralische und emotionale Solidarität", berichtete der DFL-Boss. Den Clubs schrieb er ins Stammbuch: "Es geht nicht darum, wer in der Öffentlichkeit am besten dasteht, sondern es geht für die Bundesliga und die 2. Liga um das Überleben."

Damit die wirtschaftliche Lage nicht komplett aus den Fugen gerät, sucht Seifert mit seinem Mitarbeiterstab täglich nach den besten Lösungsmöglichkeiten. Auf dem Weg dorthin werde er aufgrund der Dynamik der Corona-Krise sicher auch die eine oder andere nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Entscheidung revidieren müssen, räumte der DFL-Geschäftsführer ein.

Dass dies in der Öffentlichkeit nicht nur Beifall findet, erlebte er am vergangenen Freitag, als die DFL zunächst am geplanten Geister-Spieltag festhielt und diesen wenige Stunden später aufgrund einer veränderten Sachlage doch noch absagte. "Ich verstehe, dass es für Außenstehende so ausgesehen hat, als wären wir alle von Sinnen. Der Kritik stelle ich mich aber gerne, weil dies bedeutet, Verantwortung zu übernehmen", sagte Seifert und prophezeite: "Es wird nicht die letzte Entscheidung sein, die wir in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten zu revidieren haben. Das Gefühl der Unsicherheit wird uns jetzt erst einmal begleiten."