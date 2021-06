DFB-Team Alle mögen "Bambi": Musiala plötzlich Wembley-Trumpf

Herzogenaurach - Wie ein scheues Rehkitz bewegt sich Jamal Musiala nicht auf dem Fußballplatz. "Bambi", wie Bayern-Kollege Leroy Sané Deutschlands jüngsten EM-Spieler taufte, zeichnet sich vielmehr durch eine forsche Furchtlosigkeit auf, wenn er sich mit dem Ball am Fuß in eher schlangenhaften Bewegungen durch engste Räume und um die Gegenspieler windet. So wie in seinen neun EM-Minuten gegen Ungarn.