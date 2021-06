DFB-Stürmer Tore-Harmonie um Müller und Havertz - Sané nun Spezialkraft

Der Münchner Müller (31) netzte nicht nur zu seinem 39. Tor im 102. Länderspiel ein, er war auch noch an weiteren Treffern beteiligt. Sein Bayern-Kollege Gnabry (25) steht bei der beachtlichen Quote von 16 "Hütten" in 22 Partien für Deutschland. Und Chelsea-Champion Havertz, der am Tag des EM-Beginns 22 wird, unterstrich seinen Anspruch, dem paneuropäischen Turnier seinen Stempel aufdrücken zu wollen. "Ich bin mit gutem Selbstvertrauen angereist. Ich glaube, wir haben eine tolle Gruppe zusammen, da fühlt man sich auf dem Platz generell gut", sagte der ehemalige Leverkusener.

Dass sich auch noch die gegen Lettland nach der Pause eingewechselten Werner (25) und Sané (25) ihr persönliches Erfolgserlebnis holten, passte ins positive Bild der EM-Generalprobe. "Man sollte es nicht überbewerten", sagte Rekordnationalspieler und RTL-TV-Experte Lothar Matthäus. Aber psychologisch sei das klare Ergebnis sehr wertvoll für die Offensivspieler, die nun wüssten: 'Hey, man kann Tore schießen.' Und es gab sechs verschiedene Torschützen." Oder sogar sechseinhalb.

Müller sieht verbesserte Abläufe

Einen Grund für die neue Tore-Harmonie sieht der erfahrene Müller, der nach zweieinhalbjähriger Nationalmannschaftspause sein sechstes großes Turnier angeht, in der intensiven Trainingszeit in den Tiroler Alpen. "Seit wir komplett zusammen sind, haben wir als ganzes Team besser in den Abläufen gearbeitet", sagte der Weltmeister von 2014.

Löw will nun in Franken die Abläufe noch verfeinern und an der Flexibilität "feilen", um auch gegen stärkere Gegner vorn Zählbares rauszuholen. "Es wäre natürlich das Ziel des Ganzen, dass man im Turnier ein Tor macht", bemerkte Müller mit einem Lächeln.

Sané und Werner sind dagegen erst einmal in die Kategorie "Spezialkräfte" gerutscht, in der schon AS-Monaco-Stürmer Kevin Volland und Bayerns Jungstar Jamal Musiala stecken. Löw hatte diesen Begriff 2014 in Brasilien für Spieler wie Mario Götze, André Schürrle und Christoph Kramer geprägt, die auf ihren WM-Moment lange warten mussten, dann aber im Finale am großen Wurf entscheidend beteiligt waren. Sie durften damals als wahre Rio-Champions heimfliegen.

