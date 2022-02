Deutscher Fußball-Bund Schiedsrichter Zwayer macht "gestärkt und sicher" weiter

Fortführung seiner "großen Leidenschaft"

Jetzt blicke er "voller Vorfreude und mit viel Rückenwind aus der gesamten Fußballgemeinschaft" der Fortführung seiner "großen Leidenschaft entgegen, der Spielleitung als Schiedsrichter". In dem aufgeheizten Spitzenspiel im Dortmunder Stadion hatte der Referee aus Berlin nicht besonders glücklich agiert. Besonders hart hatte BVB-Mittelfeldspieler Jude Bellingham den 40-Jährigen kritisiert. Der Engländer warf Zwayer in Anspielung auf den 17 Jahre zurückliegenden Skandal um Robert Hoyzer indirekt Bestechlichkeit vor. Bellingham wurde deshalb vom DFB-Sportgericht mit einer Geldstrafe von 40.000 Euro belegt. Zwayer wies diese Vorwürfe immer entschieden zurück, eine Rolle spielte er in dem Skandal, Manipulation wurde ihm nicht nachgewiesen.