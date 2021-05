DFB-Pokalfinale Leipzig gegen den BVB: Ein Duell auf Augenhöhe

FANS: Wie schon im vergangenen Jahr findet das Finale aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ohne Zuschauer statt. Beide Vereine appellierten an den Anhang, auf eine Reise nach Berlin zu verzichten. Auch die Dortmunder Polizei traf Vorsorge. "Geben Sie uns keinen Anlass, in Dortmund einschreiten zu müssen. Und schützen Sie damit sich und andere!", teilte sie in der Hoffnung mit, dass es auch in der Revierstadt während und nach dem Finale ruhig bleibt. Man setze auf das Verantwortungsbewusstsein der Menschen, bereite sich aber auch auf einen Einsatz vor.

TRAINER: Für beide Trainer ist es die Chance auf den ersten Titel im Profi-Fußball. Liebend gern würde sich RB-Coach Julian Nagelsmann nach nur zwei Jahren in Leipzig zum FC Bayern verabschieden. "Es geht darum, dass ich mit der Mannschaft zusammen einen Titel gewinne. Auf meinen Werdegang hat das keine großen Auswirkungen", kommentierte der 33-Jährige. Sein Gegenüber Edin Terzic soll zur neuen Saison Assistent des neuen BVB-Cheftrainers Marco Rose werden. Nach zuletzt fünf Bundesliga-Siegen gab sich der 38 Jahre alte Favre-Nachfolger kämpferisch: "Es stehen sich die beiden Mannschaften gegenüber, die in diesem Jahr die meisten Spiele im Pokal gewonnen haben. Wir wollen das eine Spiel mehr gewinnen. Der Wunsch ist extrem groß, den Pokal in den Händen zu halten."

