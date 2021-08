DFB-Pokal Wechselfehler: Verhandlung über Münster-Einspruch am Montag

Das teilte der DFB am Donnerstag in Frankfurt/Main mit. Das Erstrundenspiel hatte Münster am vergangenen Sonntag mit 1:3 nach Verlängerung gegen die Wölfe verloren. Der VfL hatte aber insgesamt sechs Spielerwechsel vorgenommen. Nur fünf waren aber erlaubt. Dem Bundesligisten droht nun das Ausscheiden aus dem DFB-Pokal.