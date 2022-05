DFB-Pokal Finale! Freiburg und Leipzig wollen Saison vergolden

Für Tedesco, der die Breisgauer als einen "deutschen Top-Verein" adelte, ist es das erste große Endspiel als Coach. Von Mitte Februar bis Ende April kassierte er mit Leipzig keine Niederlage. Nach dem Halbfinal-K.o. bei den Glasgow Rangers in der Europa League rettete RB als Liga-Vierter die Champions-League-Quali ins Ziel - ein Erfolg nach der schlechtesten Hinrunde der noch jungen Clubhistorie. Nach 2019 und 2021 nun zum dritten Mal in vier Jahren das Pokalfinale zu verlieren, wäre allerdings ein herber Schlag für die Sachsen.

Tedesco setzt auf Erfahrung

"Einige unserer Jungs haben bereits Finalerfahrung", sagte Tedesco mit Blick auf Spieler wie Torhüter Peter Gulacsi, die schon bei den Niederlagen gegen den FC Bayern München und Borussia Dortmund dabei waren. "Ich bin schon der Meinung, dass es von Vorteil für einen Spieler ist, wenn man aus diesen Erfahrungen lernen konnte." Die Mannschaft wolle "eine sehr gute und erfolgreiche Rückrunde krönen", sagte Gulacsi und "endlich den Pott holen". Immerhin ist er mit vielen Profis wie Emil Forsberg, Yussuf Poulsen oder Willi Orban "einen sehr langen Weg zusammen gegangen. Der Hunger ist extrem groß. Wir werden alles geben und bis ans Maximum gehen. Wir wissen, was der Titelgewinn dem Verein, der Stadt und der Region bedeutet."

Große Hoffnungen setzen die Leipziger bei ihrer Titeljagd vor allem in Nkunku. "Seitdem ich hier bin, ist er komplett explodiert", scherzte Tedesco, schob aber direkt hinterher: "Kleiner Spaß." In seinen bisherigen 51 Saisonspielen für RB brachte es der Stürmer auf 54 Scorerpunkte. "Dass Christo aktuell Tore wie am Fließband schießt, hängt auch damit zusammen, dass die Mannschaft funktioniert", sagte Tedesco. "Er ist dann der Nutznießer am Ende einer Kette, die aufeinander abgestimmt ist. Das hilft uns natürlich ungemein."

Und soll noch möglichst lange so weitergehen. Die Qualifikation für die Champions League sei mit Blick auf einen Verbleib von Nkunku wichtig gewesen, erklärte RB-Boss Mintzlaff bei einer Veranstaltung der "Bild"-Zeitung. Man sei in Gesprächen, den bis 30. Juni 2024 gültigen Vertrag des Franzosen sogar zu verlängern. "Ich gehe nicht nur davon aus, sondern ich weiß es, dass er auch in der kommenden Saison bei uns spielen wird." Womöglich dann als Pokalsieger.