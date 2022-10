DFB-Pokal Rotation und neue Stärke: Union ist auch noch unberechenbar

Diesmal in Person von Timoteusz Puchacz (bislang null Bundesliga-Minuten) und Sven Michel (erster Startelf-Einsatz). Das Joker-Duo des Bundesliga-Spitzenreiters setzte die Serie fort, die Paul Jaeckel beim 1:0 gegen den VfB Stuttgart und Janik Haberer mit seinem Doppelpack beim 2:0 gegen Dortmund gestartet hatten. Beide waren von Trainer Urs Fischer in dem jeweils vorangegangenen Spiel geschont worden. Prominente Kandidaten für Tore in Bochum: Rani Kherdira, Timo Baumgartl, Christopher Trimmel oder Jordan Siebatcheu, den Fischer am Freitag nach kurzer Verletzungspause wieder im Training erwartet.