DFB-Pokal Nagelsmann rotiert in Köln - Goretzka-Comeback geplant

Das erklärte Ziel des Rekordpokalsiegers ist nicht nur der Einzug in Runde zwei, sondern der Durchmarsch bis zum Titelgewinn in Berlin. "Ich kann ja schlecht sagen, wir wollen Zweiter werden", verkündete Nagelsmann die Pokalambitionen in dieser Saison. In seinem ersten Jahr als Bayern-Trainer waren die Münchner schon in Runde zwei gegen Borussia Mönchengladbach (0:5) ausgeschieden.