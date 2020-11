DFB-Pokal Mit 53-Tage-Verzug: Schweinfurt will Traumlos Schalke ärgern

Gedanken an einen erneuten Rückschlag will Baum gar nicht erst aufkommen lassen. "Mit solchen Konjunktiven beschäftige ich mich nicht", meinte der Bayer barsch. Sonderlich selbstbewusst klang es nicht gerade, was Baum hinzufügte: "Ich lasse das Spiel auf mich zukommen, dann spielen wir es, und wir schauen, was rauskommt. Die ganzen Szenarien lasse ich lieber weg."