DFB-Pokal "Zwei Träume": Bayern-Schreck Kiel "fürchtet niemanden"

In der 2. Runde hatten die Kieler den FC Bayern München ausgeschaltet. Was wohl ihre Zuversicht nährt, es mit jedem Gegner aufnehmen zu können. Gleichzeitig beschönigten sie in Essen, wo sie durch einen unberechtigten Elfmeter auf die Siegerstraße kamen, nichts. "Da hatten wir schon Glück, das muss man ehrlich sagen", gab Bartels zu.

Es sei nun "eine besondere Motivation, etwas Einmaliges zu schaffen", sagte Werner. Wobei genau das Kiel schon gelungen ist. Im Halbfinale des DFB-Pokals standen die Norddeutschen noch nie. "Es ist ein historischer Sieg und ein toller Erfolg für unseren Verein", sagte Geschäftsführer Wolfgang Schwenke deshalb.

Getrübt wird die Freude nur durch die Tatsache, dass die Fans derzeit nicht dabei sein können. "Diesen Erfolg irgendwann noch einmal mit unseren Fans zu feiern", sagte der Kieler Geschäftsführer. "Das müssen wir nachholen."

© dpa-infocom, dpa:210304-99-680223/4