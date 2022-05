DFB-Pokal-Finale Leipzig startet mit Forsberg - Freiburg mit Dreierkette

Der Schwede erhält in der Offensive den Vorzug vor Dani Olmo und spielt gegen den SC Freiburg an der Seite des zuletzt überragenden Christopher Nkunku. Zudem vertraut Trainer Tedesco in der Abwehr auf Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann. Klostermann rückt im Vergleich zum 1:1 beim Absteiger Arminia Bielefeld für Angeliño in die Startelf. Im Sturm bekommt am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) im Berliner Olympiastadion André Silva das Vertrauen.