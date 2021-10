DFB-Pokal Ernüchterung bei Schalke nach Cup-Aus - "Kurz schütteln"

In der Startformation verzichtete Grammozis unter anderen auf seinen Torjäger Simon Terodde und Keeper Martin Fraisl, der zuvor in der Liga für Stabilität gesorgt hatte. Zudem fehlte zunächst Linksverteidiger Thomas Ouwejan, dessen Vertreter Darko Churlinov vor dem abscheidenden Treffer durch Stefan Lex (5. Minute) im Zweikampf den Ball verlor und in der 22. Minute ausgewechselt wurde. "Ich fand, dass er nicht gut im Spiel war und dass wir Probleme über diese Seite hatten", erläuterte Grammozis.

Er sei von seiner Aufstellung überzeugt gewesen: "Ein Kader besteht nicht nur aus elf Spielern. Wir haben drei Spiele in sechs Tagen." Beim nächsten Match in Heidenheim dürfte Grammozis wieder mit den in München geschonten Spielern für die Startelf planen. "Wir müssen schnell regenerieren, am Freitag wartet bereits das nächste sehr harte Spiel."

© dpa-infocom, dpa:211027-99-755806/2