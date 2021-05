DFB-Pokal Morey-Verletzung trübt BVB-Freude über Finaleinzug

Ein genaueres Bulletin steht noch immer aus. "Es ist eine schwere Band- und Kapselverletzung. Weitere Diagnosen werden heute und morgen noch stattfinden. Aber der Junge wird lange ausfallen und in Berlin nicht dabei sein. Das wird ein Grund mehr sein, diesen Titel zu holen", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl bei Sport1 in der Sendung Doppelpass.

Der famose Auftritt der Borussia vor allem in der ersten Halbzeit mit Toren von Giovanni Reyna (16./23. Minute), Marco Reus (27.), Thorgan Hazard (32.) und Jude Bellingham (42.) geriet zur Randnotiz. Auch ohne Torjäger Haaland traf sie nach Belieben. "Fast jeder Torschuss war drin, dann haben wir uns in einen Flow gespielt", befand Kapitän Marco Reus.

Der Sieg beschert dem BVB am 13. Mai in Berlin ein reizvolles Duell mit Leipzig um die Rolle als zweite Kraft im deutschen Fußball hinter Branchenführer München. Dass beide Teams bereits fünf Tage zuvor in der Bundesliga aufeinandertreffen, verleiht dem Kräftemessen zusätzliche Brisanz. Terzic machte aus seinem Respekt vor dem Tabellenzweiten keinen Hehl: "Es ist ein brutal guter Gegner."

Die knifflige Lage des Revierclubs, der sich in der Meisterschaft als Tabellenfünfter keine weiteren Rückschläge erlauben darf, verbietet taktische Versteckspielchen vor dem Pokalfinale. "Wenn wir in die Champions League wollen, müssen wir alle Spiele gewinnen", sagte Reus voller Hoffnung auf den fünften Bundesliga-Sieg in Serie.

Der jüngste Aufwärtstrend schürt in Dortmund die Hoffnung auf ein Happy End. So ist der Rückstand auf Eintracht Frankfurt auf nur einen Punkt geschmolzen, und auch der Dritte aus Wolfsburg liegt nur noch zwei Zähler entfernt. Kehl verspürt bei den Konkurrenten "eine gewisse Nervosität" und nahm eine Priorisierung vor: "Wir wollen die Champions League und den Pokal. Aber die Champions League spielt für uns als Verein eine deutlich wichtigere Rolle. Wenn wir mit einem blauen Auge davonkämen, wäre es gut."

Bei aller Vorfreude auf das Finale erinnerte auch Watzke die BVB-Profis an die wichtigere Aufgabe. "Der fünfte Platz in der Liga entspricht nicht unserem Anspruch. Deswegen ist der Zeitpunkt, über das Finale zu sprechen, jetzt auch noch nicht gekommen. Viel wichtiger ist jetzt das Spiel am Samstag. Wenn wir diese Partie gewinnen, haben wir eine große Chance, uns noch für die Champions League zu qualifizieren."

