DFB-Pokal der Frauen Sieg im Elfmeterschießen: Potsdam im Finale gegen Wolfsburg

Für Bayer platzte derweil in einem ausgeglichenen Spiel der Traum von der erstmaligen Final-Teilnahme. Vor 2000 Zuschauern, darunter der Leverkusener Club-Chef Fernando Carro und der verletzte Nationalspieler Florian Wirtz, dessen Schwester Juliane für die Bayer-Frauen spielt, brachte die sechs Minuten zuvor eingewechselte Dina Blagojević Bayer per Foulelfmeter in Führung (66.). Die ebenfalls eingewechselte Ex-Nationalspielerin Isabel Kerschowski glich per Handelfmeter aus (83.).