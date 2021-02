DFB-Pokal Bayerns Kiel-Schmach lässt Jäger vom Titel träumen

"Ein Topspiel am Mittwochabend, dazu live im Fernsehen, vor der breiten Masse, kein Pay-TV. Das ist ein super Wettbewerb. Das ist unsere Champions League. Wir wollen alles investieren und weiterkommen", sagte Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat.

Der sportlichen Spannung in Fußball-Deutschland dürfte die neue Konstellation in jedem Fall gut tun, zumal Bayern in der Bundesliga angesichts von sieben Punkten Vorsprung dem neunten Titel in Serie entgegeneilt. Im Pokal gab es für die Münchner unter Hansi Flick und Vorgänger Niko Kovac zuletzt zwei Titel in Serie, davor durften immerhin Eintracht Frankfurt (2018) und Dortmund (2017) einen der seltenen Triumphe bejubeln. Beide Clubs besiegten in der jeweiligen Saison auch die Bayern.

Diese sportliche Meisterprüfung hat den Topclubs in dieser Saison bereits ein Zweitligist abgenommen. Auch Borussia Mönchengladbach und Kapitän Lars Stindl hoffen aus diesem Grund noch mehr auf den erstmaligen Finaleinzug seit 1995. "Den Traum von Berlin würde ich mir gerne noch erfüllen, und gerade in diesem Jahr, da die Bayern raus sind, ist da eine große Chance. Wir werden alles daran setzen, sie zu nutzen", sagte Stindl der "Rheinischen Post". 2017 war die Borussia erst im Elfmeterschießen des Halbfinals an Eintracht Frankfurt gescheitert.

Wie ungewöhnlich offen der Kampf um den Pokalsieg in dieser Spielzeit ist, zeigt auch ein Blick auf die Buchmacher. Lässt sich mit einem Titel-Tipp auf den FC Bayern sonst nicht allzu viel Geld verdienen, kristallisiert sich nach dem Aus der Münchner kein klarer Favorit heraus. Selbst für einen Pokalsieger-Tipp Dortmund oder Leipzig gibt es im Erfolgsfall mehr als den dreifachen Einsatz zurück.

