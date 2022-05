DFB-Pokal-Auslosung Gegen diesen Gegner muss der VfB Stuttgart ran

Der VfB Stuttgart trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau. Das Los zog der ehemalige VfB-Spieler Kevin Großkreutz. Im vergangenen Jahr schieden die Schwaben bereits in Runde zwei aus.