DFB-Junioren Sieg zum Jahresabschluss: U21 "zuversichtlich" auf EM-Weg

"Wir sind Tabellenerster, wir haben alles in der eigenen Hand", sagte Trainer Antonio Di Salvo nach dem 4:0 (3:0) am Dienstag gegen San Marino. Die deutsche Mannschaft führt die EM-Qualifikation in ihrer Gruppe nach sechs Spieltagen mit 15 Punkten vor Israel (15 Punkte) und Polen (13) an.