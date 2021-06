DFB-Frauen Debüt für Dr. Knaak: Nationalspielerin soll DFB-Team lenken

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg musste deshalb notgedrungen zahlreichen jungen Spielerinnen eine Chance geben, die diese dann eindrucksvoll nutzten. "Ich kenne die meisten Spielerinnen ja auch durch die Bundesliga bis vor einem Jahr. Insofern muss ich mich nicht wirklich eingewöhnen", sagt die zweimalige Länderspiel-Torschützin.

Führungsrolle nach Ausfällen

Mit ihrer Routine und den in Spanien gewonnenen Erfahrungen wird sie gegen Frankreich das Spiel der DFB-Elf mit lenken müssen. Angesichts der vielen Ausfälle von Stammspielerinnen muss sie Führungsarbeit übernehmen. "Turid ist eine sehr analytische Spielerin. Sie bringt eine besondere Intelligenz mit. Das Führen ihrer Mitspielerinnen ist für sie ein Selbstverständnis", sagt Voss-Tecklenburg.

Knaak will in diese Rolle schlüpfen. "Wir können gegen Frankreich und auch am Dienstag gegen Chile beweisen, dass wir trotz der Müdigkeit durch die lange Corona-Saison noch Leistung abrufen können. Wir wollen und müssen diese Spiele schon in Sachen EM-Vorbereitung für 2022 nutzen", betont Knaak.

