Deutschlandweiter Rückruf Firma ruft belastetes Sesam und Sesamprodukte zurück

Dissen - Wegen der Belastung mit einem gesundheitsschädlichen Gas ruft ein Tochterunternehmen des Gewürzspezialisten Fuchs Sesam und verschiedene sesamhaltige Produkte zurück; darunter ein Asia Gewürz, ein Backkartoffel-Würzmix und Saucen. Bei Eigenkontrollen wurden bei den Sesam-Samen, die für die Produktion benötigt wurden, erhöhte Konzentrationen des Gases Ethylenoxid festgestellt, wie die Teuto Markenvertriebs GmbH am Mittwoch in Dissen bei Osnabrück mitteilte. Das krebserregende Mittel tötet Schimmel, Bakterien und Pilze ab und ist in Deutschland in der Lebensmittelproduktion verboten.