Engergie Weitere Diskussion um Gas-Priorisierung

In die Richtung äußerte sich auch die SPD-Politikerin Nina Scheer, ebenfalls in der "Welt". "Bei der Industrie muss gelten, dass sensible Infrastruktur zu bevorzugen ist, etwa der Lebensmittel- und Gesundheitsbereich." Auch andere Unternehmen könnten aber dazugehören - Glashersteller etwa, wenn sie zum Beispiel Ampullen für Impfstoffe produzieren.