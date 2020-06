Deutschland übernimmt EU-Vorsitz Was ist der Rat der Europäischen Union?

Was ist die Aufgabe des Ratsvorsitzes? Die EU-Staaten wechseln sich nach einer weit im Voraus festgelegten Reihenfolge alle sechs Monate mit dem Vorsitz ab, Deutschland ist nun zum 13. Mal an der Reihe. In dieser Zeit muss die Bundesregierung Beratungen vorbereiten, bei Konflikten zwischen den Mitgliedstaaten vermitteln und über Gesetzesvorhaben mit EU-Kommission und Europaparlament verhandeln. In einem halben Jahr kommen so etwa 1500 Sitzungen von der Fach- bis zur Ministerebene zusammen, die Deutschland leitet.