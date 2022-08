Deutschland Tour Mehr als ein Trostpreis: Buchmann hofft auf Heimsieg

Da dieser Plan kurzfristig in sich zusammenfiel, will Buchmann seine im Höhentrainingslager erarbeitete Form nun den heimischen Fans zeigen. Zwar wird es schon beim auf Straßenrädern ausgetragenen Prolog in Weimar um wichtige Sekunden gehen, doch entschieden wird die Tour sicherlich am vorletzten Tag im Schwarzwald auf dem 1284 Meter hohen Schauinsland. Da könnte Buchmann laut Aldag "ganz vorne mitfahren".

Geschke freut sich auf die Königsetappe

Dagegen müssen die Fans auf zwei andere deutsche Stars verzichten. Weder Giro-Etappensieger Lennard Kämna noch der einst für ein Thüringer Nachwuchsteam fahrende Maximilian Schachmann sind dabei. Das Duo hat noch immer gesundheitliche Probleme aus der Tour de France, Schachmann wird zudem bald zum ersten Mal Vater. "Man muss auch mal einen Schritt zurücktreten und Luft holen", betonte Aldag. "Es bringt ja nichts, Jungs ins Feuer zu schicken, die halbfit sind."

Noch lange nicht in Top-Form ist Egan Bernal. Der Tour-Sieger von 2019 bestreitet mit der Deutschland-Tour sein zweites Rennen nach seinem furchtbaren Trainingsunfall Anfang des Jahres. Mehr als 20 Knochenbrüche hatte sich Bernal in seiner kolumbianischen Heimat zugezogen, als er ungebremst in einen stehenden Bus gerast war. Vergangene Woche gab der 25-Jährige in Dänemark sein Comeback. "Es war unbeschreiblich, endlich wieder eine Nummer anzustecken", sagte Bernal. Das einzige große deutsche Etappenrennen will er vor allem nutzen, um Rennkilometer zu sammeln.

Die deutschen Fans werden neben Buchmann vor allem mit Simon Geschke fiebern. Der Routinier hat mit seinem bravourösen Auftritt bei der Tour de France und den Tagen im Bergtrikot viele Sympathien erobert und fährt das Rennen im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Dass die Königsetappe in seinem Wohnort Freiburg startet, ist für Geschke der emotionale Höhepunkt. "Das Profil kommt mir sehr entgegen und ich kenne den Kurs wahrscheinlich so gut wie kein anderer im Peloton", sagte der 36-Jährige.