Deutschland Tour Zimmermann glücklich mit Platz vier - Yates feiert Sieg

Am Ende waren die Angriffe von Zimmermann und Co. nicht von Erfolg gekrönt - und Adam Yates sicherte sich den Sieg in der Endabrechnung. Mit Platz fünf am Schlusstag fuhr der 30 Jahre alte Brite den Gesamtsieg letztlich ein und beerbte damit den Kölner Nils Politt, der im Vorjahr bei der Heimat-Rundfahrt triumphiert hatte.