Deutschland sucht den Superstar bei RTL DSDS zieht Michael Wendler durch den Kakao

Köln - Der mit Eklat aus der Castingshow „DSDS“ ausgestiegene Sänger Michael Wendler (48) bekommt bei seinen verbliebenen Auftritten in der Sendung ordentlich Seitenhiebe ab. Zu sehen ist das in der ersten Folge der neuen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Sie war schon vor der RTL-Ausstrahlung am Dienstag (20.15 Uhr) auf der Streaming-Plattform TVnow zu sehen. Immer wieder wird der Schlagerbarde - eigentlich Jury-Mitglied - da zum Ziel von Witzen oder unvorteilhaft in Szene gesetzt. Mehrere Medien berichteten.