Deutschland C aus CDU-Parteizentrale noch immer weg

Berlin - Das C bleibt verschwunden: Der fehlende große, rote Originalbuchstabe des CDU-Schriftzugs in der Berliner Parteizentrale war auch heute nicht wieder zurück, wie ein CDU-Sprecher sagte. Die Polizei ermittle wegen Diebstahls und Sachbeschädigung, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Vor einer Woche hatte die Umweltschutzorganisation Greenpeace mitgeteilt, Aktivisten hätten den Buchstaben aus dem Konrad-Adenauer-Haus mitgenommen. Das verbleibende "DU" wurde mit einem Banner ergänzt, so dass an der Glasfassade vorübergehend stand: "Du sollst das Klima schützen".