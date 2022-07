Vor DFB-Pokalspiel gegen Dynamo Dresden

VfB-Profis präsentieren sich beim öffentlichen Training

Am Freitag wird es ernst für den VfB Stuttgart, wenn die Schwaben im DFB-Pokal auf Dynamo Dresden treffen. Am Montag bereiteten sich die Profis in einem öffentlichen Training auf den Pflichtspielauftakt vor – wir haben die Bilder.