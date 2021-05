Deutschland beim Eurovision Song Contest Die größten Flops der letzten 20 Jahre

2008: No Angels - Disappear

Die Girlgroup schaffte es auch beim ESC im Jahr 2008 nicht, an den einstigen Erfolg anzuknüpfen. Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling und Jessica Wahls traten mit dem 23. Platz die Heimreise an. 25 Länder nahmen insgesamt teil.

2013: Cascada mit Glorious

2013 beschlich so manchen Zuschauer das – beim ESC altbekannte – Gefühl, den Song „Glorious“ so oder so ähnlich schon einmal gehört zu haben. Vielleicht schaffte Cascada es auch deshalb nur auf Platz 21 von 26.

2015: Ann Sophie mit Black Smoke

Trauriger Rekord: Mit ihrem Song „Black Smoke“ landete Ann Sophie nicht nur auf dem letzten Platz. Sie ging bei der Punktevergabe auch komplett leer aus. Das hatte es seit 1965 nicht mehr gegeben.

2016: Jamie-Lee mit Ghost

Nur ein Jahr später, das nächste Desaster bei den Platzierungen: Jamie-Lee belegte ebenfalls den letzten Platz. Die 18-Jährige kam insgesamt auf elf Punkte.

2017: Levina mit Perfect Life

Auch das Dauerlächeln der deutschen Kandidatin Levina half 2017 nicht. In Kiew reichte es nur für den vorletzten Platz.

2019: S!sters mit Sister

Coronabedingt fand der letzte ESC 2019 statt. Das Duo S!sters holte zwar 24 Punkte, für mehr als den vorletzten Platz reichte es aber trotzdem nicht.

Der diesjährige Eurovision Song Contest wird in Rotterdam ausgetragen (21 Uhr/ARD). Bereits am Dienstag fand das erste Halbfinale statt, am Donnerstag folgt das zweite.